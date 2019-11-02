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"شرط أساسي للسفر".. حكاية "الباركود" في العمرة الذي نفذته وزارة السياحة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:00 م
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بوابة الفجر
مصطفى فرحات
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تنطلق أولى رحلات العمرة إلى الأراضي السعودية، في 20 نوفمبر القادم، وذلك بعد أن انتهت وزارة السياحة من كافة التجهيزات الفنية لبوابة العمرة الإلكترونية، وتسجيل الشركات المصرية والسعودية عليها وطرح برامجها، وذلك وفق ضوابط محددة يجب على الجميع الالتزام بها، وأهمها البار كود، الذي يُعد شرط أساسي للراغبين في السفر للسعودية مع تشغيل بوابة العمرة المصرية.

ما هو البار كود؟
يشتمل البار كود على العديد من المميزات التي يتيحها لراغبي العمرة عبر البوابة الإلكترونية، حيث يصدر "الباركود" من خلال بوابة العمرة المصرية بغرفة شركات السياحة، ويُمنح لكل من يرغب في أداء مناسك العمرة خلال الموسم الجديد، فيما تحذر وزارة السياحة، أنه لن يُسافر أي معتمر إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة إلا بوجود الباركود.

من خلال الباركود، يتمكن كل الراغبين في أداء العمرة، من المرور من خلال بوابة العمرة عبر شركات السياحة المصرية فقط، كما يتيح سهولة الحصول على البيانات والسرعة والدقة في التعرف على المعلومات اللازمة، ويسمح بسهولة إدخال شركات السياحة العاملة في الموسم، بيانات العملاء بشكل كامل، ويساعد وزارة السياحة والجهات الأمنية، في مراجعة تفاصيل الرحلة بالكامل والتأكد من حجز الفندق والطيران والانتقالات.

للحد من المشاكل والأزمات، يساعد الباركود المسؤولين في التأكد من صحة التأشيرة الصادرة للحج أو المعتمر، وبالتالي متابعة كل الإجراءات المذكورة أعلاه من خلال البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية، وبعد التأكد من صحة المعلومات المذكورة، تصدر تأشيرة الباركود للحاج أو المعتمر.

كيفية تأكيد المرور عبر البوابة
الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء، قالت في تصريحات صحفية إن الموعد المقترح للتشغيل الرسمي للبوابة الإلكترونية للعُمرة وفتح باب الحجز من خلالها هو يوم 20 نوفمبر المقبل، لذا تم الربط مع الشركة الخاصة بالجوازات، فكل مواطن سيدخل على البوابة للحجز، سيتم تخصيص "باركود" له لمتابعة باقى الإجراءات الخاصة به، كما تم البدء في تنفيذ حملة إعلانية على إذاعة القرآن الكريم، وسيتم بثها في باقى وسائل الإعلام خلال الأيام القادمة.

آلية عمل البوابة الإلكترونية للعُمرة، تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات من بينها أن تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونياً على البوابة، بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العُمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحًا به أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.

كما تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية باركود خاص بكل معتمر من معتمريها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار الباركود ترسل وزارة السياحة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران، أو النقل البري، أو البحري، بحسب الأحوال؛ لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، على أن يتم ربط الباركود الخاص بكل مُعتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.

خطوة على طريق التطوير
تلك الخطوات تعمل على تنشيط قطاع السياحة، حيث وفقًا للمادة الثانية من القرار، فإن "البوابة" تستهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن، كما تهدف إلى مُواكبة التطوّر التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

كما نصت المادة الثالثة للقرار على أن يكون تنفيذ رحلات العُمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية، كما تتولى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، التحقق من صحة الباركود الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن "البوابة" وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.

 

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