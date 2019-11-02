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مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد ليفربول بث مباشر beIN Connect مجـانًا بدون تقطيع «صلاح & تريزيجيه»

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:17 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نظيره أستون فيلا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر الجاري، على ملعب “فيلا بارك”، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.


موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Liverpool ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش.


كورة جول Aston villa KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي، في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية.

بث مباشر لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا كول كورة COOLKORA
يسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عن طريق تحقيق الفوز على أستون فيلا Liverpool vs Aston villa ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة ليفربول ضد أستون فيلا
نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ليفربول، نظرًا لقوة منافسه أستون فيلا، والذي يضم ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد المحمدي، وتريزيجيه.

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

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