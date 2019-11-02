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«يلا شووت NOW».. نقل مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa بي ان سبورت مفتوحة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:13 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "فيلا بارك"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد أستون فيلا، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد أستون فيلا، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش Liverpool vs Aston villa.

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة تفوقه في بطولة الدوري بتحقيق الفوز العاشر في البريميرليج، ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة Liverpool vs Aston villa.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا Liverpool، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو Salah LIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي لمواصلة الصراع على لقب الدوري، في مواجهة صعبة خارج قواعدهم أمام أستون فيلا العنيد Liverpool vs Aston villa.

الأسطورة livehd7 لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Liverpool، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.

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