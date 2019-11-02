أحمد سامى ينفى مفاوضات "الترسانة" معه لتولى الإدارة الفنية لـ"الشواكيش"

نفى أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق الكرة بنادى "النجوم" ونجم النادى الأهلى، وجود أية مفاوضات معه لتولى الإدارة الفنية لنادى الترسانة خلفاً لعلاء ميهوب الذى رحل بعد أول هزيمة له فى دورى الدرجة الثانية.





أكد سامى أنه سبق وتلقى عدة عروض من بعض أندية الدرجة الثانية ولكنه رفضها بشكل نهائى رغم الإغراءات المالية التى قدمت له، مشيراً إلى أن هناك بعض الأشخاص يستغلون اسمه فى التفاوض مع هذه الأندية دون العودة اليه وهذا هو سبب تردد اسمه خلال الأيام الماضية لتولى مسئولية بعض فرق الدرجة الثانية وهو ما يتنافى مع الحقيقة.





وقال مدرب النجوم السابق أنه يحترم كل الأندية المصرية ويقدرها ولكنه يخطط لحياته المهنية بالشكل الذى يخدم مستقبله فى التدريب.





اختتم سامى كلامه بأن هناك عروض من بعض أندية الدورى الممتاز مازال يفاضل بينها لإختيار المناسب منها فى المرحلة المقبلة خاصة وأنه يسعى إلى صنع تجربة تدريبة جديدة على الكرة المصرية خلال الفترة القادمة.