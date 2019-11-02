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أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN المفتوحة صلاح

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:11 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة مباراة ليفربول و أستون فيلا بث مباشر كورة لايف KORALIVE، اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى فريق ليفربول للفوز بمباراة اليوم للأبتعاد بالصدارة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق اربع نقاط، وفي المقابل يسعى فريق |أستون فيلا لتحسين أوضاعه قبل نهاية الدور الأول وذلك بسبب فقدانه العديد من النقاط في بداية المشوار

موعد مباراة ليفربول و أستون فيلا بث مباشر كورة ستار kora star والقنوات الناقلة لها
تقام مباراة ليفربول وأستون فيلا ، مساء اليوم السبت؛ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وتذاع حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاضافة الى امكانية مشاهدة المباراة عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.

يلا شوت ليفربول ضد أستون بث مباشر
ويحمل اللقاء اهتمام خاص من جانب الجماهير المصرية كونها مواجهة خالصة بين محمد صلاح لاعب ليفربول، والثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، لأول مرة في الدوري الإنجليزي، ويمتلك فريق ليفربول العديد من الأسماء القادرة على حسم اللقاء لصالح الريدز وفي مقدمتهم ساديو ماني واورويجي وصلاح وميلنر

بث مباشر مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:-
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