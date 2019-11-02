ملخص وأهداف مباراة بورنموث ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مباراة بورنموث ضد مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

بورنموث

من تحقيق فوزًا مثيرًا على

مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب "

فيتنس فيرست"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة

الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.