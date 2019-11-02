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ملخص وأهداف مباراة بورنموث ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي (فيديو)
السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:10 م
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مباراة بورنموث ضد مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي
تمكن فريق بورنموث من تحقيق فوزًا مثيرًا على مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب "فيتنس فيرست"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.
وسجل هدف بورنموث الوحيد اللاعب النرويجي جوشوا كينج في الدقيقة 45 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز، رفع فريق بورنموث رصيده إلى النقطة 16 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بينما تجمد رصيد المان يونايتد عند النقطة 13 في المركز الثامن.
* تشكيل مباراة بورنموث ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي:-
وبدء المان يونايتد مباراته أمام بورنموث بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: أشلي يونج - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير – آرون وان بيساكا.
خط الوسط: أندرياس بيريرا - فريد - سكوت ماكتومناي – دانيال جيمس.
خط الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد.
وبدء بورنموث مباراته أمام المان يونايتد بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: أرون رامزديل.
خط الدفاع: لويس كوك - ناثان أكي - آدم سميث – دييجو ريكو.
خط الوسط: جيفرسون ليرما - هاري ويلسون - ريان فريزر – فيليب بيلنج.
خط الهجوم: جوشوا كينج - كالوم ويلسون.
ولم يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز الرابع على التوالي بخسارته اليوم أمام بورنموث، بعدما سبق وأن حقق 3 إنتصارات متتالية على بارتيزان بلجراد بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، ونورويتش سيتي بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وأخيراً تشيلسي بمسابقة كأس الرابطة.
وحملت مباراة بورنموث ضد المان يونايتد رقم 17 في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما سبق وأن إلتقي في 16 مباراة بواقع 8 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ومثلها بمسابقتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد.
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بورنموث ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي:-
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