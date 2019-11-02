كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

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مباراة ليفربول وأستون فيلا

عبر الأسطر التالية سوف نضع رابط بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت 2-11- 2019 في بطولة الدوري الإنجليزي، ويحل اليوم الريدز بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على نظيره أستون فيلا والذي يضم من ضمن فريقه المحترف المصري أحمد المحمدي وتريزيجيه.





بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا



