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ميتشو يطمئن على ثنائي الزمالك عقب تعافيهم من الإصابة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:09 م
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ميتشو
ميتشو
رامي بشاي
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قام الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بالاطمئنان على الثنائي محمد عبدالغني وعمر السعيد عقب تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض عمر السعيد لكدمة قوية في الركبة على هامش معسكر المنتخب الوطني، بينما أصيب محمد عبدالغني بشد في العضلة الخلفية اثناء مواجهة الابيض ضد الاهلي في مباراة السوبر المصري.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق الابيض بشكل طبيعي عقب تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها، وذلك عقب انتهاء فترة التأهيل التي وضعها الجهاز الطبي.

واطمئن الصربي ميتشو على سلامة محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، حيث أكد المدير الفني للزمالك على ثقته الكبيرة في عودته بأسرع وقت ممكن.

وحرص لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مساندة محمود عبد العزيز لاعب الابيض عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي امس الجمعة في احد المراكز الطبية بألمانيا.

وقام اللاعبين بتصوير فيديو لدعم ومساندة اللاعب بعد اصابته الأخيرة، حيث تمنى الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وعمال غرف خلع الملابس عودة زيزو في أسرع وقت.

وقد خضع زيزو لجراحة الرباط الصليبي امس الجمعة في احد المراكز الطبية الألمانية، حيث تواجد مع اللاعب محمد عيد الطبيب المساعد بالجهاز الطبي للفريق.

وقد وجه زيزو رسالة خاصة عقب خروجه من غرفة العمليات، حيث نشر صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب عليها : اشكر اللاعبين القدامى الي ساندوني واشكر اللعيبة القدامى الي مش فاكرين اني عملت عملية وبيعملوا فيديوهات دعم للاعبين في اندية تانية.

ومن المقرر أن يصل زيزو إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل، حيث يخوض اللاعب فترة تأهيل علاجي بالتنسيق مع الطبيب الالماني والجهاز الطبي للفريق الابيض.

من جانبه حرص محمود عبد العزيز على توجيه الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الذي حرص على الاطمئنان عليه بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي بألمانيا مؤخرا .

كما وجه زيزو الشكر إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة لدعمهما المعنوي له وكذلك جماهير الزمالك التي حرصت على التواصل معه للاطمئنان عليه

ومن المقرر ان يخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية يوم الاثنين المقبل لتحديد موعد عودته للقاهرة ثم بدء البرنامج التأهيلي.

في سياق متصل خاض اليوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، على هامش المعسكر التحضيري للأبيض المقام في مدينة ٦ اكتوبر، استعدادا لمواجهات مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت التدريبات خفض الحمل البدني على اللاعبين خلال المران، حيث قام اللاعبين بعمل بعض التدريبات الخفيفة بالكرة وبدون، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ بعض الأفكار الفنية والخططية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جولدي يوم الاثنين المقبل في مباراة ودية تجريبية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن ثلاثة مواجهات يخوضها الابيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
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