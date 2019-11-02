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يلا شووت Live| مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر في الدوري الانجليزي aston villa Trezeguet رابط ليفربولMO SALAH

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:08 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر في الجولة 11 من الدوري الانجليزي الممتاز الذي يشهد تفوق ليفربول بشكل واضح على أقرب المنافسين فيبتعد بصدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي ولم يتعرض إلى إي هزيمة هذا الموسم، ويلعب ليفربول واستون فيلا في الاسبوع الحادي عشر من الدوري في حضور الدوليين المصريين محمد صلاح ومحمود تريزيجة فهي مباراة تحمل طابع خاص لجمهور الكرة المصرية.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا
يستضيف استون فيلا ليفربول في مباراة الاسبوع 11 ويسعى الريدز للتفوق كالعادة للحفاظ على صدارة جدول الترتيب والابتعاد بفارق النقاط إلى 9 نقاط في حالة الفوز وفي انتظار تعثر الخصوم، ويدخل استون فيلا لقاء ليفربول في المركز  ال 15 برصيد 11 نقطة ويسعى للفوز على أرضه وأمام جماهيره لينتعش في منتصف جدول الترتيب.


بث مباشر
بث مباشر مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الانجليزي عبر يلا شوت الناقل لمباراة ليفربول واستون فيلا ومباريا تالدوري الانجليزي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة ليعود البث مرة أُخرى:

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