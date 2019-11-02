كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة البارسا اليوم NOW

يلا لايف تابع البث المباشر لمباراة فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق ليفانتي اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني COOL KOORA وستكون تلك المباراة صعبة على الفريقين بعد تحقيق الناديين الفوز بالمباراة الأخيرة لهما في الليجا GOAL KOORA.

يلا شوت بلس YALA KOORA موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي :-

كورة ستار وستقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق ليفانتي في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،KOORA STAR وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب BEIN MATSH.

جول كورة وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الاسباني عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، KOORA ONLINE حيث ستذاع مباراة فريق برشلونة ضد فريق ليفانتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

كورة لايف وسيدخل فريق برشلونة المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل استمراره في صدارة ترتيب الدوري الاسباني، ومن المتوقع أن يدفع ارنستو فالفيردي مدرب الفريق بالتشكيل الآتي KOORA LIVE :-

تيرشتيجن - بيكيه - سيميدو - لانجليت - جوردي ألبا - بوسكيتس - دي يونج - فيدال - ليونيل ميسي - انطوان جريزمان - لويس سواريز.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وبث الأسطورة ALASTORA ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، وذلك بعد تأجيل الاتحاد الإسباني لكرة القدم مباراة الكلاسيكو بين الفريقين خلال الجولة الماضية YALA SHOOOT PLUS.