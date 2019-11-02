« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

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مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر، يحتضن ملعب فيلا بارك مباراة ليفربول وأستون فيلا ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء كروي قوي ومثير يوم الغد السبت 2 نوفمبر 2019، ويتم بث المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي .





بث مباشر ليفربول واستون فيلا، سيسعى نادي ليفربول إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على فارق الست نقاط، التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من الشهر الجاري نوفمبر، ما سيدفعه لتحقيق الفوز على نظيره أستون فيلا في مباراة يوم الغد، ويدخل ليفربول هذه المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة .









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