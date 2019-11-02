وزير سابق يوضح أهمية طرح "أرامكو" بالبورصة

قال ماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، إن القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية بشأن طرح شركة أرامكو عظيم، وسيؤدي إلى تغييرات مستقبلية هائلة ليس فقط في السعودية بل في السوق العالمية.



وأوضح رينزي خلال تصريحات صحفية، أن جميع المؤسسات المالية الأوروبية مهتمة بطرح الشركة، وتتابعه في الأسواق المالية، خاصة أن الطرح فكرة ممتازة.



وفيما يتعلق بمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، أكد أهميته وثراء نقاشاته، لافتا إلى أنه فرصة عظيمة تمكن الحضور من دراسة الأسواق العالمية والتعرف على أحدث التحديات الاقتصادية وتكوين علاقات في القطاع الاستثمار والتجاري.



وأشار إلى أن قمة العشرين التي ستعقد في المملكة ستكون نقطة تحول محورية، ومن المهم ألا تقتصر على النقاش في المال بل تكون منصة للنقاش في الثقافة والتعليم والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أن العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة هي الركيزة لكل المبادرات المقبلة، متمنيا أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى توقيع اتفاقية تجارية قبل انعقاد مجموعة العشرين المقبلة في المملكة.





ارا مكو تبدء في إجرائتها النهائية للطرح بالبورصة السعودية :

تستعد البورصة السعودية خلال الأيام المقبله لاستقبال طرح أكبر الشركات العالمية وهي شركة أرامكو السعودية للنفط ، بعدما اعلنت مصادر عن أن خطة طرح الشركة سيتم اعلنها بعد غدا الاحد,

وقالت خمسة مصادر مطلعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق يوم الجمعة على المضي قدما في الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية.

وأبلغت المصادر "رويترز" أن من المتوقع أن تعلن أرامكو خطة الطرح يوم الأحد.

ومن التموقع أن يبلغ قيمة طرح ارامكو نحو 2 تراليون دولار ، من خلال طرح حصة لا تتجاوز 2% من رأسمالها، حيث من المقرار بعد الأنتهاء من هذا الطرح ادراج الشركة بأحد البورصات العالمية..