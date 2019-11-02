«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

بث مباشر كورة أونلاين مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، ضد أستون فيلا المحترف بصفوفه المصري محمود تريزيجه MAHMOUD TEREZIGIH بالدوري الإنجليزي KORA ONLINE.





لايف شوت حيث يستضيف ملعب فيلا بارك معقل الفيلانرز بقيادة المصري محمود تريزيجه MAHMOUD TEREZIGIH ضد ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، اليوم السبت 2 نوفمبر الجاري LIVE SHOOT، بالجولة الحادية للبريميرليج.





بث مباشر مباراة أستون فيلا وليفربول liverpool vs a.villa حصريا عبر رابط كورة توداي kora2day، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري الإنجليزي.





موعد مباراة أستون فيلا وليفربول بالدوري الإنجليزي liverpool vs a.villa

وتقام مباراة ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH وأستون فيلا المحترف بصفوفه المصري محمود تريزيجه MAHMOUD TEREZIGIH، الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا liverpool vs a.villa بالدوري الإنجليزي.

كورة ستار بث مباشر حيث تذاع مباراة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد أستون فيلا بقيادة MAHMOUD TEREZIGIH أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD2 الناقل الحصري لمباريات البريميرليج موسم 2019-2020.





كورة لايف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، بث حصري ومباشر عبر قناة اليوتيوب liverpool tv، حيث يسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني، في حصد الثلاث نقاط لمواصلة تصدر جدول ترتيب المسابقة، KORA LIVE حيث يستضيف أستون فيلا نظيره ليفربول بالدوري الإنجليزي.





ويرغب كلوب في قيادة فريقه لتحقيق الفوز العاشر له هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في 9 جولات سابقة وتعادل وحيد، كورة جول متابعة حية ومباشرة لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا liverpool vs a.villa بالجولة الحادية عشر من المسابقة KORA GOAL.





كورة بلس، على الجانب الآخر يطمح أستون فيلا بقيادة دين سميث المدير الفني، لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل، منتشيا بالصعود لدور الثمانية لكأس الرابطة الإنجليزية، KORA PLUS تابع مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بالبريميرليج.





موقف الفريقين بجدول الترتيب

كوول كورة، حيث يتصدر ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة، بينما يقبع أستون فيلا بقيادة محمود تريزيجه MAHMOUD TEREZIGIH بالمركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، COOL KORA رابط سريع بدون تقطيع لمشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بالجولة الحادية عشر.





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