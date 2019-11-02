«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر جودة متعددة NOW

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السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:00 م
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بوابة الفجر
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مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر، يحتضن ملعب فيلا بارك مباراة ليفربول وأستون فيلا ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء كروي قوي ومثير يوم الغد السبت 2 نوفمبر 2019، ويتم بث المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي .

بث مباشر ليفربول واستون فيلا، سيسعى نادي ليفربول إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على فارق الست نقاط، التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من الشهر الجاري نوفمبر، ما سيدفعه لتحقيق الفوز على نظيره أستون فيلا في مباراة يوم الغد، ويدخل ليفربول هذه المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة .


 
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