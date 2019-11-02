يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر اليوم 02-11-2019 مجاناً أون لاين ماتش الليفر ضد استون فيلا الدوري الانجليزي، aston villa-vs liverpool مباراة شيقة وممتعة تجمع بين فريق أستون فيلا وفريق ليفربول في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي سوف تقام على ملعب فيلا بارك، ويأمل فريق أستون فيلا أن يستغل عامل الأرض والجمهور لكي يحقق نتيجة إيجابية تسعد به جماهيره، حيث تأهل الفريق إلى دور الـ 8 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعدما حقق الفوز على فريق وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيلا بارك ليحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة حصدها من خلال مشاركته في 10 مباريات محققاً الفوز خلال 3 مباريات وتعادل خلال مباراتين وخسر خلال 5 مباريات أخرى، فيما يسعى الريدز لكي يستكمل سجل انتصاراته بعدما تأهل إلى دور ربع نهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين، حيث تمكن الفريق من الفوز على آرسنال بـ 5 أهداف مقابل 4 ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.









أستون فيلا يستضيف ليفربول علي ملعب الفيلا بارك، مباراة قوية، حيث يحل ليفربول متصدر الدوري ضيفاً ثقيلا علي نادي أستون فيلا في الجولة الحادية عشر من أجل التمسك بصدارة الدوري الإنجليزي، هذا وقد كشفت العديد من التقارير الإنجليزية ان النجم الدولي محمد صلاح من الممكن عدم مشاركة في مباراة أستون فيلا، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة نادي توتنهام في الدوري وصرح احد المصادر داخل نادي ليفربول وأكد ان النجم الدولي لم يتمكن من المشاركة في التدريبات الأخيرة التي خضها الريدز.





وفي الجانب المقابل سوف يتواجد الثنائي المصري محمود حسن تريزيجية وأحمد المحمدي نجوم منتخب مصر وواجه الريدز استون فيلا في العديد من المرات حيث إلتقي الطرفين في 48 مباراة حقق الريدز الفوز في 26 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر في 12 مباراة وجدير ان أخر مواجه بين ليفربول وأستون فيلا إنتهت بفوز الريدز بنتيجة 6 أهداف دون مقابل وشجل الاهداف كل من ماني وميلنر وأوريجي وفيرمينو.

ليفربول ضد أستون فيلا





تاريخ حافل بالمواجهات استطاع الريدز أن يحقق خمس إنتصارات خارج أرضه واستطاع تسجيل 13 هدف في حين ان شباكه لم تستقبل سوي هدف يتيم وتعتبر هذه الانتصارات هي افضل سلسلة إنتصارات حققها نادي ليفربول في الاونة الاخير بعيداً عن معقلة . بينما نادي أستون فيلا حقق فوزاً يتيماً في اخر 18 مواجهة خاضها امام الليفر في الدوري الانجليزي وكان ذلك الانتصار في مايو عام 2011 وخسر في 12 مواجهة وتعادل في 5 مواجهات .





لم يسجل نادي أستون فيلا سوي خمس أهداف في أخر 17 مواجهه له امام ليفربول في الدوري الممتاز بينما استطاع الريدز الفوز بنتيجة 6 اهداف دون مقابل في المواجهة رقم 191 امام نادي أستون فيلا في فبراير عام 2016 وتعتبر هي النتيجة الاكبر في تاريخ مواجهات ليفربول ضد أستون فيلا





تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا : أليسون فى حراسة المرمى، روبرتسون - فيرجيل فان ديك - ديان لوفرين – أرنولد - جيمس ميلنر - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبرلين - ساديو مانى - روبرتو فيرمينو - ديفوك أوريجى، بينما سيبدأ محمد صلاح على مقاعد البدلاء.





تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد ليفربول : توم هيتون فى حراسة المرمى، فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت - مارفيلوس تاكامبا - محمود تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين - جاك جراليش - ويسلي موراييس.









أستون فيلا Vs ليفربول .

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 11).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : فيلا بارك (أرضية أستون فيلا) .

المعلق : لم يحدد بعد .





موعد المباراة :

في تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .



