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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر beIN المفتوحة هدف ليفربول الآن I7SRY رابط ماتش ليفربول

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:57 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية بين ليفربول ونظيره أستون فيلا، مساء اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستقبل فريق استون فيلا نظيره ليفربول، في قمة تترقبها الكرة المصرية، حيث المواجهة الجانبية بين الثنائي المصري، محمد صلاح ومحمود تريزجيه في الدوري الإنكليزي الممتاز.

بث مباشر، كوورة ستار يلا شوووت مواجهة أستون فيلا وليفربول، وينزل يفربول المتصدّر ضيفاً ثقيلاً على أستون فيلا في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وعينه على تحقيق فوز جديد يعزّز به موقعه في المقدّمة ويبقي به فارق الست نقاط بينه وبين مطارده مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة الثانية عشرة.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول واستون فيلا هو يوم السبت الثاني من نوفمبر في تمام الساعة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح ليفربول في الخروج بنقاط الفوز من مواجهة ضيفه توتنهام في المرحلة الماضية حيث سجّل محمد صلاح هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واستون فيلا مباشرة وحصرياً هي قناة beIN SPORTS HD2.
فيمايعيش أستون فيلا العائد للدوري الانجليزي، وضعاً مغايراً تماماً في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثامن عشر (أول مراكز الهابطين).

واكتفى الفريق، الذي يلعب له الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه)، بتحقيق انتصارين مقابل 5 هزائم وتعادلين.

يلا شوت ليفربول ضد أستون بث مباشر
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القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:-
تبث مباراة ليفربول وتوتنهام حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر، لاحداث مواجهة أستون فيلا وليفربول، والذي يواجه خلالها ثلاث لاعبون مصريين هم احمد المحمدي ومحمود حسن ترزجيه من أستون فيلا، ومحمد صلاح نجم ليفربول والدوري الانجليزي.
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