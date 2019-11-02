عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير النقل "توجيهات مهمة"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، و"ويليام بيرسون" رئيس مجلس إدارة شركة PRL الأمريكية للسكك الحديدية Progress Rail Locomotives (PRL)، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الاتفاق الذي تم بين وزارة النقل والشركة الأمريكية لتوريد جرارات سكة حديد جديدة وكذلك تحديث ورفع كفاءة الجرارات المتوفرة لدى الوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر على نحو يحقق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.





وقد أشاد الرئيس خلال الاجتماع بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة PRL، مشيراً إلى أن الدولة تهدف إلى تطوير منظومة النقل في مصر ورفع كفاءتها لترتقي إلى المستوى والمواصفات العالمية.





وشدد الرئيس في هذا الصدد على الأهمية الخاصة لمشروعات السكك الحديدية، في ضوء تأثيرها المباشر على ملايين المواطنين، موجهاً بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة، وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين.



