«كورة HD لايف» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول LIVE NOW

Yalla Shoot يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة بين أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور وليفربول ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي KOORA LIVE.





KOORA ONLINE موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

KOORA LIVE يستضيف أستون فيلا والذي يلعب له المصريين أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجية لاعبو منتخب مصر فريق ليفربول والذي يلعب له نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في تمام الخامسة يوم السبت بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يذاع لقاء أستون فيلا فريق ليفربول، في تمام الخامسة يوم السبت بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.





KOORA STAR وسيعود النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول بعدما غاب عن لقاء فريقه أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزيه ضمن مباريات دور ال 16 والتى انتهت بتأهل الريدز بركلات الترجيح، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT، بينما أستون فيلا حقق الفوز علي وولفرهامبتون بهدفين لهدف ليصعد مع ليفربول لدور ال 8 للكأس YALLA SHOOT.





وفى اللقاء الأخير من بطولة الدوري الإنجليزي حقق ليفربول الفوز علي توتنهام هوتسيبير بهدفين لهدف كان لمحمد صلاح هدف الفوز من ضربة جزاء، بينما أستون فيلا قد خسر أمام مانشستر سيتي بثلاثيه دون رد وسط مشاركة محمود تريزيجيه، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.





KOORA STAR ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT.



