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« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول M

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:53 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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موعد مباراة استون فيلا ضد ليفربول بين محمد صلاح و تريزيجه في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لملاقاة نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام فى تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

موقف ليفربول ضد أستون فيلا و محمد صلاح و تريزيجيه في جدول ترتيب بطولة البريميرليج.

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة باحثا عن الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يرغب نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه للعودة إلي طريق الانتصارت مرة أخري بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3 / 0 ليبتعد عن مراكز الهبوط ويقترب من فرق منتصف الجدول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج.


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