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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:47 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يحتضن ملعبفيلا بارك مباراة ليفربول وأستون فيلا ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء كروي قوي ومثير يوم الغد السبت 2 نوفمبر 2019، ويتم بث المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي .

سيسعى نادي ليفربول إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على فارق الست نقاط، التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من الشهر الجاري نوفمبر، ما سيدفعه لتحقيق الفوز على نظيره أستون فيلا في مباراة يوم الغد، ويدخل ليفربول هذه المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة .
 
من المتوقع أن يضم تشكيل ليفربول اللاعبين، أليسون، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ديان لوفرين، ترينت أليكساندر ارنولد، جيمس ميلنر، فابينيو، أليكس أوكسليد تشامبيرلين، ساديو ماني، روبرتوفيرمينو، ديفوك اوريجي .

يحتضن ملعبفيلا بارك مباراة ليفربول وأستون فيلا ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء كروي قوي ومثير يوم الغد السبت 2 نوفمبر 2019، ويتم بث المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي .

سيسعى نادي ليفربول إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على فارق الست نقاط، التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من الشهر الجاري نوفمبر، ما سيدفعه لتحقيق الفوز على نظيره أستون فيلا في مباراة يوم الغد، ويدخل ليفربول هذه المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة .

من المتوقع أن يضم تشكيل ليفربول اللاعبين، أليسون، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ديان لوفرين، ترينت أليكساندر ارنولد، جيمس ميلنر، فابينيو، أليكس أوكسليد تشامبيرلين، ساديو ماني، روبرتوفيرمينو، ديفوك اوريجي 
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