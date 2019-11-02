ثلاثي الرعب يقود تشكيل برشلونة ضد ليفانتي





أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ليفانتي بعد قليل في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".ويأمل رجال المدرب فالفيردي تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة التصدر لجدول الترتيب.وضم تشكيل برشلونة كلا من :-حراسة المرمى : تير شتيجينخط الدفاع : سيميدو - لينجليت - بيكيه - سيرجيو روبيرتوخط الوسط : أرثور - فرانكي دي يونج - فيدالخط الهجوم : أنطوان جريزمان - سواريز - ليونيل ميسي