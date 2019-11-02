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ثلاثي الرعب يقود تشكيل برشلونة ضد ليفانتي
السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:47 م
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علي نبوي
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أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ليفانتي بعد قليل في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
ويأمل رجال المدرب فالفيردي تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة التصدر لجدول الترتيب.
وضم تشكيل برشلونة كلا من :-
حراسة المرمى : تير شتيجين
خط الدفاع : سيميدو - لينجليت - بيكيه - سيرجيو روبيرتو
خط الوسط : أرثور - فرانكي دي يونج - فيدال
خط الهجوم : أنطوان جريزمان - سواريز - ليونيل ميسي
ويأمل رجال المدرب فالفيردي تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة التصدر لجدول الترتيب.
وضم تشكيل برشلونة كلا من :-
حراسة المرمى : تير شتيجين
خط الدفاع : سيميدو - لينجليت - بيكيه - سيرجيو روبيرتو
خط الوسط : أرثور - فرانكي دي يونج - فيدال
خط الهجوم : أنطوان جريزمان - سواريز - ليونيل ميسي
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