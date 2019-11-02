استعدادًا لـ" البلاك فرايدي ".. 4 علامات تشير إلى تعرضك لعملية احتيال

أرباح البلاك فرايدي

مع مرور السنوات وازدياد شهرة البلاك فرايدى في جميع انحاء العالم اصبحت المتاجر والمراكز التجارية أكثر حرصا على زيادة ساعات التسوق لجنةىالمزيد من الارباح التى تقدر بالمليارات، فبعد ان كان التسوق لبضع ساعات فقط ، أصبح يوما بأكلمه ثم أصبح عدة أيام متتالية للاستفادة بقدر أكبر من العروض بالنسبة للمستهلك وجنى المزيد من الارباح بالنسبة للمتاجر.





أصبح هذا الامر مجالاً للمنافسة بين السلاسل التجارية وبعضها فالكل حريص على تقديم المزيد من العروض ومد ساعات التسوق لجنى المزيد من الارباح، حيث وصلت أرباح أحد المتاجر الأمريكية في عام 2013 إلى نحو 5 مليارات دولار في يوم واحد فقط، وهى أرباح قد لا يحققها المتجر في شهور وربما في سنوات.





عمليات النصب والاحتيال في البلاك فرايدي

مع ازدياد العروض والسلاسل التجارية في يوم البلاك فرايدي ومشاركة بعض المتاجر التى لا تحظى بمصداقية كبيرة لدى المستهلكين وربما بعضها غير قانون انتشرت عمليات النصب والاحتيال من خلال العمليات التجارية الالكترونية التى تتم في هذا اليوم، لذا عليك عزيزى المتسهلك أن تتوخى الحذر بشأن المتجر أو الموقع الذي تتعامل معه من حيث المصداقية والدقة فهناك عمليات احتيال من الصعب جدا اكتشافها والتعامل معها.





وننشر فيما يلي أهم العلامات التى تشير إلى أنك تتعرض لعمليات احتيال ا، مما يساعدك على تفادى العروض الوهمة وعمليات النصب والاحتيال في البلاك فرايدي: