حجز محاكمة تشكيل عصابي سرق سيارة شركة بمدينة نصر بالإكراه لـ 2 ديسمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 2 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم على تشكيل عصابى، بتهمة سرقة 120 ألف جنيه من سيارة شركة بمدينة نصر بالإكراه.



صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة للمتهمين "السيد.م"، و"خالد.ص"، و"سمير.س"، و"محمد.ش"، و"أحمد.م"، و"محمود.م"، تهمة انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة سيارة شركة بمدينة نصر، بأن استوقفوا السيارة وهددوا من فيها، ونجحوا بتلك الطريقة الاستيلاء على المسروقات التى بلغت 120 ألف جنيه.