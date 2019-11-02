Advertisements
Advertisements
Advertisements

حجز محاكمة تشكيل عصابي سرق سيارة شركة بمدينة نصر بالإكراه لـ 2 ديسمبر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 2 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم على تشكيل عصابى، بتهمة سرقة 120 ألف جنيه من سيارة شركة بمدينة نصر بالإكراه.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين "السيد.م"، و"خالد.ص"، و"سمير.س"، و"محمد.ش"، و"أحمد.م"، و"محمود.م"، تهمة انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة سيارة شركة بمدينة نصر، بأن استوقفوا السيارة وهددوا من فيها، ونجحوا بتلك الطريقة الاستيلاء على المسروقات التى بلغت 120 ألف جنيه.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين

"الشيخ الشعراوي ليس قديسًا".. إعلامي جديد يهاجمه بعد أسما شريف منير

منذ ساعة و نصف

"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

منذ حوالي 3 ساعات

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 10 ساعة

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر قرارا بشأن "كمسري" قطار طنطا

منذ ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يومين

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ يوم

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:36 م

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

"الشيخ الشعراوي ليس قديسًا".. إعلامي جديد يهاجمه بعد أسما شريف منير

02:31 م

عاجل.. النائب العام يصدر قرارا بشأن "كمسري" قطار طنطا

02:56 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status