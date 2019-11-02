Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:26 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
Advertisements
يستعد فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لمواجهة فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه اليوم السبت على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يخشى الريدز المفاجأة والتعثر أمام أستون فيلا خاصة وأنه سوف يستضيف فريق مانشستر سيتي في الجولة التالية على ملعب الانفيلد، ويرغب في بقاء الفارق عند 6 نقاط قبل مواجهة الفريقين، حيث سيواجه الريدز نظيره فريق مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر من البريميرليج على ملعب الانفيلد في قمة البريميرليج.

بينما سيلتقي السيتي في تلك الجولة ضد فريق ساوثهامبتون في مباراة تعد سهلة على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، خاصة بعد هزيمة الساوث في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بنتيجة 9-0.

وكان فريق أستون فيلا قد نجح في تحقيق انتصار هام في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتأهل لدور الربع نهائي على حساب فريق ولفرهامبتون، بينما كان قد خسر في مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

"الشيخ الشعراوي ليس قديسًا".. إعلامي جديد يهاجمه بعد أسما شريف منير

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 10 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر قرارا بشأن "كمسري" قطار طنطا

منذ ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يومين

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:36 م

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

"الشيخ الشعراوي ليس قديسًا".. إعلامي جديد يهاجمه بعد أسما شريف منير

02:31 م

عاجل.. النائب العام يصدر قرارا بشأن "كمسري" قطار طنطا

02:56 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status