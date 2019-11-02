«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعد

يستعد فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لمواجهة فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه اليوم السبت على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





يخشى الريدز المفاجأة والتعثر أمام أستون فيلا خاصة وأنه سوف يستضيف فريق مانشستر سيتي في الجولة التالية على ملعب الانفيلد، ويرغب في بقاء الفارق عند 6 نقاط قبل مواجهة الفريقين، حيث سيواجه الريدز نظيره فريق مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر من البريميرليج على ملعب الانفيلد في قمة البريميرليج.





بينما سيلتقي السيتي في تلك الجولة ضد فريق ساوثهامبتون في مباراة تعد سهلة على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، خاصة بعد هزيمة الساوث في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بنتيجة 9-0.





وكان فريق أستون فيلا قد نجح في تحقيق انتصار هام في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتأهل لدور الربع نهائي على حساب فريق ولفرهامبتون، بينما كان قد خسر في مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد.







