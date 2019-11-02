آخرهم "حواديت الشانزليزيه".. أشهر المسلسلات المصرية التي تدور في حقب زمنية قديمة

دائمًا ما ينتابنا شعور الحنين إلى الماضي الذي يُسمى بال "نوستالجيا"، بالإضافة إلى الشعور بالشغف والفضول حول التعرف على شكل الحياة بالماضي التي كانت تكمن في الملابس التي كانوا يرتدونها والمصطلحات التي يستخدمونها في حياتهم اليومية، وأخيرًا رُقيهم وبساطتهم في أشياء عديدة، فمنذ ما يقرب إلى خمس سنوات وبدأت الدراما المصرية إلى الإتجاه نحو إنتاج هذه النوعية من المسلسلات، والتي حققت مُشاهدات عالية وإشادة من قِبل الجمهور والنقاد، الأمر الذي شجع العديد من صناع الدراما على الرجوع إلى الماضي في مسلسلاتهم.

"الفجر الفني" يرصد لكم في هذا التقرير أبرز المسلسلات المصرية التي تدور في حقب زمنية قديمة.





"طريقي"



من أبرز المسلسلات المصرية التي دارت في حقبة زمنية قديمة، حيث يُعد هذا المسلسل هو البطولة المُطلقة الأولى للفنانة شيرين عبد الوهاب في الدراما التليفزيونية، وتجربتها الثانية في التمثيل بعد فيلم "ميدو مشاكل"، كما أنها خضعت لدورات تدريبية في التمثيل حتى تتمكن من أداء الشخصية التي قد وصفتها في لقاءات عديدة بالسهلة المُمتنعة، عُرض المسلسل بالسباق الرمضاني لعام 2015 وأستطاع أن يحقق مُشهادات عالية، حيث كانت أحداثه تدور حول فنانة تكافح للصعود من الصفر، حيث تواجهها عقبات عديدة على الصعيد المهني والشخصي، منذ كانت فتاة تعيش فى إحدى القرى الريفية حيث والدها من أعيان البلد، وتسكن فى سرايا وسط الفلاحين لأنها تعاني باستمرار من القهر من أفراد أسرتها بسبب عشقها للغناء، فكيف سيسير طريقها الفني.



مسلسل "طريقي" من بطولة: شيرين عبد الوهاب، ياسمين صبري، ندى موسى، باسل خياط، أحمد فهمي، سوسن بدر، محمد ممدوح، ميدو عادل، ليلى عز العرب، محمود الجندي، من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.



"جراند أوتيل"



يُعد واحدًا من أنجح المسلسلات التي كانت تدور في حقبة زمنية قديمة، حيث أمتلك مكونات عديدة أهلته أن يكون ناجحًا من بينهم الحبكة الدرامية والقصة التي كانت تحتوي طوال الأحداث على ألغاز عديدة جعلت المُشاهد متشوقًا لحلها، بالإضافة إلى أن تم تصوير العديد من مشاهد المسلسل بفندق الكتراكت بأسوان الذي يمتلك ديكورات ومناظر رائعة، عُرض المسلسل بالسباق الرمضاني لعام 2016، وأستطاع أن يكون واحدًا من أنجح المسلسلات التي عُرضت بهذا العام، حيث كانت أحداثه تدور في الخمسينات من القرن الماضي، حول "علي" الذي يبدأ في البحث وراء اختفاء شقيقته المريب، التي كانت تعمل خادمة في أحد الفنادق الكبرى بأسوان، ويستمر طوال الأحداث في البحث إلى أن تُقتل شقيقته فعليًا مما يؤدي إلى إنقلاب الأحداث رأسًا على عقب.



مسلسل "جراند أوتيل" من بطولة: عمرو يوسف، أمينة خليل، أحمد داوود، أنوشكا، ندى موسى، دينا الشربيني، محمد ممدوح، سوسن بدر، مي الغيطي، محمود البزاوي، محمد حاتم، خالد كمال، آية سماحة، من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.



"ليالي أوجيني"



يُعد واحدًا من أهم المسلسلات المصرية المأخوذة من فورمات مسلسل إسباني والذي يحمل أسم "أكاسيا"، بالإضافة إلى كونه من المسلسلات التي دارت أحداثها في حقبة زمنية قديمة، حيث عُرض المسلسل بالسباق الرمضاني لعام 2018، وكانت أحداثه تدور في حقبة اﻷربعينات، حول "فريد" الذي يعيش في بورسعيد مع زوجته اللبنانية "عايدة" وابنتهم بعد زواج تقليدي بدون حب، و "كاريمان" التي تعيش مع زوجها الحاد في طباعه، وبعد مشاجرة بينهم تقتله كاريمان دفاعًا عن نفسها، وتهرب إلى بورسعيد لتلتقي بفريد في تياترو أوجيني، وتستمر الأحداث في التصاعد.



مسلسل "ليالي أوجيني" من بطولة: ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، ليلى عز العرب، مراد مكرم، أسماء أبو اليزيد، نادين، إنتصار، بطرس غالي، من تأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، وإخراج هاني خليفة.



"أهو ده اللي صار"



يُعد واحدًا من أهم المسلسلات التي تم تسليط الضوء عليها وذلك لعدة أسباب من بينهم أنه عُرض خارج السباق الرمضاني حيث كان من المفترض أن يُعرض في شهر رمضان لعام 2018، مما أدى إلى تصدره قوائم المشاهدة وإشادة عدد كبير من النقاد والجمهور به، وأيضًا جاء السيناريو والقصة من ضمن هذه الأسباب، حيث برع المؤلف عبد الرحيم كمال في رسم الشخصيات والإهتمام بتفاصيلهم وعواملهم النفسية والجسدية ومصطلحاتهم، حيث عُرض المسلسل في يناير 2019، وكانت أحداثه تدور في إطار درامي إجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلة 100 عام، حول صحفية تدعى سلمى تقوم بالتحقيق في قضية هدم القصور القديمة، وتقابل شخص يدعى يوسف الذي يقوم بحراسة إحدى هذه القصور وتقع في حبه، بالإضافة إلى أنه يتناول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الإجتماعية التي تخص المرأة.



مسلسل "أهو ده اللي صار" من بطولة: روبي، أحمد داوود، محمد فراج، أروى جودة، علي الطيب، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، سوسن بدر، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.



"حواديت الشانزليزيه"



وهو من أحدث المسلسلات التي ستدور في حقبة زمنية قديمة، حيث من المُفترض أن يُعرض في منتصف شهر نوفمبر الحالي على شبكة قنوات Mbc و On E، حيث يدور في حقبة الخمسينيات من منظور إجتماعي، والتركيز على شكل وجمال مصر في هذه الفترة، بشكل مختلف، ويضم قصصًا منفصلة بالتوازي بجانب بعضها البعض والتعاملات بين الأشخاص في تلك الفترة، وتدور أحداث المسلسل في فترة خمسينيات القرن الماضي، وتبدأ بقتل إياد نصار، بالحلقات الأولى والتحقيق بين خمسة من أبطال المسلسل وهم داليا مصطفى وإنجي المقدم، ومي سليم، وأماني كمال، وكل منهم يمثل طبقة إجتماعية مختلفة مثل البشوات والرقاصين والركلام والفقراء.



يُذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

