شهدت الساعات الماضية تحولا مفاجئا بشأن التشكيلة التي سيدفع بها مدرب أستون فيلا أمام ليفربول في اللقاء المقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

إصابة نجم أستون فيلا تمنح فرصة ذهبية لـ"تريزيجيه" أمام ليفربول





وعلم "الفجر الرياضي" أن جاك جيراليش نجم أستون فيلا تعرض للإصابة وستبعده عن التشكيلة الأساسية لفريقه، وسيحل بدلا منه نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه.

ويدخل المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية والتي شهدت عودة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول أساسيا بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في مباراة توتنهام بالجولة السابقة من بطولة البريميرليج.

التشكيلة المتوقعة لليفربول أمام أستون فيلا:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون _ فان دايك _ لوفرين _ ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينهو _ هنديرسون _ فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو.

بينما يدخل دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي : توم هيتون

خط الدفاع : جالبيرت _ مينجز _ انكليزي _ تارجيت

خط الوسط : دوجلاس لويز _ ناكامبا _ تريزيجه

خط الهجوم : أنور الغازي _ ويسلي _ ماجين

بينما يخرج أحمد المحمدي خارج تشكيل استون فيلا رغم تألقه في مباراة الكأس و تسجيله هدف الفوز

موعد مباراة استون فيلا ضد ليفربول بين محمد صلاح و تريزيجيه في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لملاقاة نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام فى تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.



