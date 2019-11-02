Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة نجم أستون فيلا تمنح فرصة ذهبية لـ"تريزيجيه" أمام ليفربول

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:18 م
Advertisements
تريزيجيه
تريزيجيه
علي ماهر حلمي
Advertisements

شهدت الساعات الماضية تحولا مفاجئا بشأن التشكيلة التي سيدفع بها مدرب أستون فيلا أمام ليفربول في اللقاء المقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

 

إصابة نجم أستون فيلا تمنح فرصة ذهبية لـ"تريزيجيه" أمام ليفربول


وعلم "الفجر الرياضي" أن جاك جيراليش نجم أستون فيلا تعرض للإصابة وستبعده عن التشكيلة الأساسية لفريقه، وسيحل بدلا منه نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه.

 

ويدخل المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية والتي شهدت عودة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول أساسيا بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في مباراة توتنهام بالجولة السابقة من بطولة البريميرليج.

 

التشكيلة المتوقعة لليفربول أمام أستون فيلا:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون _ فان دايك _ لوفرين _ ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينهو _ هنديرسون _ فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو.

 

بينما يدخل دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي : توم هيتون

خط الدفاع : جالبيرت _ مينجز _ انكليزي _ تارجيت

خط الوسط : دوجلاس لويز _ ناكامبا _ تريزيجه

خط الهجوم : أنور الغازي _ ويسلي _ ماجين

 

بينما يخرج أحمد المحمدي خارج تشكيل استون فيلا رغم تألقه في مباراة الكأس و تسجيله هدف الفوز

 

موعد مباراة استون فيلا ضد ليفربول بين محمد صلاح و تريزيجيه في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

 

ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لملاقاة نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام فى تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة استون فيلا تريزيجيه تريزيجة اليلة اخبار الرياضة أستون فيلا ضد ليفربول

أخبار تهمك

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 14 ساعة

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

منذ حوالي 3 ساعات

"الشيخ الشعراوي ليس قديسًا".. إعلامي جديد يهاجمه بعد أسما شريف منير

منذ ساعة و 28 دقيقة

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يومين

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يصدر قرارا بشأن "كمسري" قطار طنطا

منذ ساعة

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 15 ساعة

"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:36 م

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

"الشيخ الشعراوي ليس قديسًا".. إعلامي جديد يهاجمه بعد أسما شريف منير

02:31 م

عاجل.. النائب العام يصدر قرارا بشأن "كمسري" قطار طنطا

02:56 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status