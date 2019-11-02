بريطانيا تأمر بالوقف الفوري للتكسير الصخري لمقاومة الزلازل

أعلنت الحكومة يوم السبت أن بريطانيا ستفرض وقفا فوريا على التكسير، قائلة إن تقنية استخراج الغاز المثيرة للجدل تنطوي على خطر التسبب في الكثير من الاضطرابات للمجتمعات المحلية من خلال الهزات الأرضية.



وقد تحظى هذه الخطوة بتأييد المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون في الدوائر الانتخابية في شمال إنجلترا حيث تم التخطيط للتكسير، لكن حزب العمل المعارض رفضه باعتباره "حيلة" قبل انتخابات ديسمبر.



وكانت الحكومة قد أشارت في السابق إلى دعمها لصناعة الغاز الصخري حيث تبحث عن طرق لتقليص اعتماد بريطانيا على واردات الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتسخين حوالي 80٪ من منازل بريطانيا.



ولكن التكسير، الذي ينطوي على استخراج الغاز من الصخور عن طريق تكسيرها بالماء والمواد الكيميائية تحت ضغط عالٍ، يعارض بشدة من قبل دعاة حماية البيئة الذين يقولون إنه يتعارض مع التزام بريطانيا بالوصول إلى صافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.



وقال وزير الأعمال أندريا ليدسوم إن الحكومة لا يمكنها استبعاد التأثيرات غير المقبولة على المجتمعات المحلية في المستقبل إذا استمرت عمليات التكسير.



وقالت لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "لقد كنا دائما واضحين أننا سنتبع العلم"، "لا يمكننا أن نكون متأكدين من أنه يمكن استخراج الغاز الصخري بأمان، وبالتالي يجب علينا فرض هذا الوقف حتى يتغير العلم".



كما يأتي إعلان اليوم السبت في الوقت الذي يستعد فيه جونسون لإجراء الانتخابات في 12 ديسمبر، سيتم الآن تأجيل مقترحات تطوير التكسير في عدة مقاعد هامشية في شمال إنجلترا.



وقال زعيم حزب العمل المعارض جيريمي كوربين في تغريدة "توقف المحافظين المؤقت عن التكسير هو حيلة انتخابية لمحاولة الفوز ببعض الأصوات".



وأضاف وصف بوريس جونسون التكسير بأنه أخبار مجيدة للإنسانية، لكننا لا يمكننا الوثوق به.



"الخسائر الفادحة"

يأتي هذا القرار في أعقاب تقرير عن حادث وقع في موقع تديره شركة الطاقة البريطانية كوادريلا بالقرب من بلاكبول، شمال إنجلترا، حيث هز زلزال بلغت قوته 2.9 درجة المنازل في أغسطس.



وبرزت حملة لمكافحة التكسير من قبل السكان المحليين كنقطة مضيئة في حركة ناشطين في مجال المناخ معارضة مشاريع جديدة للوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم، قُبض على مئات المحتجين على مدار السنوات القليلة الماضية لمحاولتهم تعطيل عمليات كوادريلا.



كما أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقاومون صناعة أكبر في الولايات المتحدة هتفوا بقرار بريطانيا.



وقال شيوحتسكاتل مارتينيز، 19 عامًا، مدير الشباب في مجموعة العدالة المناخية إيرث غارديان، الذي عارض هذه الصناعة في ولاية كولورادو مسقط رأسه منذ ما يقرب من عقد من الزمان: "هذه خطوة كبيرة في نضالنا العالمي ضد التكسير".



ولم يستأنف التصدع في إنجلترا العام الماضي إلا بعد أن تسببت الهزتان في وقف لمدة سبع سنوات.



كما تم فحص حادث بلاكبول من قبل هيئة النفط والغاز (OGA)، التي تنظم وتشجع صناعة النفط والغاز في بريطانيا.



ولقد وجد تقريرها أنه من غير الممكن حاليًا التنبؤ بدقة باحتمالية أو حجم الزلازل المرتبطة بعمليات التكسير.



وتمتلك كوادريلا 47.4٪ من شركة "AJ Lucas" الأسترالية (AJL.AX)، بينما يمتلك صندوق تديره "Riverstone" حصة تبلغ 45.2 ٪، كما لم يكن هناك تعليق فوري من الشركة.



وقال كين كرونين، الرئيس التنفيذي لمجموعة صناعة النفط البريطانية أونشور للنفط والغاز: "تحفيز التكسير الهيدروليكي هو تقنية طويلة الأمد تستخدم في جميع أنحاء العالم".



و أضاف "في المضي قدمًا، نحن ملتزمون تمامًا بالعمل عن كثب مع هيئة النفط والغاز والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة لإظهار أننا قادرون على العمل بأمان ومسؤولية بيئية."

