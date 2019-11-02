Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة تفتح التحقيق في مذبحة المرج.. 36 طعنة لطليقته وأخوها لزواجها من أخر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود الجماس
Advertisements
فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات، حول مذبحة المرج التى قام خلالها موظف بقتل طليقته وشقيقها بـ 36 طعنة فى منطقة المرج، والانتهاء من تشريح الجثتين وبإخراج تصريح الدفن مباشرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود بداية الواقعة كانت تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج الرائد محمد ابو العطاء إشارة من مستشفى "اليوم الواحد" بالسلام تفيد بوجود كلًا من "سحر. أ" 48عام، ربة منزل متوفية أثر إصابتها ب 11 طعنة متفرقة بالجسم، وشقيقها "حسام.أ" 25 عام، عاطل توفى أثر إصابته ب 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرقبة.

بالانتقال إلى محل البلاغ والفحص وبالوقوف على ملابسات الحادث وبأجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة "ص. ح" 53 عام، موظف بشركة للمقاولات وهو طليق المجني عليها وحدثت الواقعة اثناء زيارة المجني عليها وشقيقها لأبنها "شادى.ص" فى محل سكن والداه، وحدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجنى عليها بشخص فقام طليقها باخراج سلاح ابيض" سكين" وبطعنهما عدة طعنات الى ان فارقوا الحياة ولاذا بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بمحل سكن أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ بمدينة نصر أول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقام بإلارشاد على مكان السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مذبحة المرج محافظات النيابة أخبار مصر

أخبار تهمك

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 15 ساعة

"الشيخ الشعراوي ليس قديسًا".. إعلامي جديد يهاجمه بعد أسما شريف منير

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يصدر قرارا بشأن "كمسري" قطار طنطا

منذ ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يومين

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 10 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"أصله كان عامل دوشة".. ربة منزل قتلت طفلها بمساعدة طليقها في عين شمس

"كانت عايزه تسيبني وتمشي".. مدرس يقتل طليقته طعنأ بالسكين في دار السلام

حبس مدرس قتل طليقته لمنعها من مغادرة منزله في دار السلام

ضبط شقيقين اختطفا عاملين بسبب علاقة عاطفية في مدينة نصر

"تعالى خد الفلوس".. كواليس ذبح صاحب سوبر ماركت في الوراق

بـ"أسلوب النشل".. حبس عاطل لسرقته متعلقات المواطنين بحدائق القبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:36 م

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

"الشيخ الشعراوي ليس قديسًا".. إعلامي جديد يهاجمه بعد أسما شريف منير

02:31 م

عاجل.. النائب العام يصدر قرارا بشأن "كمسري" قطار طنطا

02:56 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status