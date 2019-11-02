جامعة سوهاج تناقش الجديد في أمراض القلب المزمنة (صور)

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر العلمي الذي نظمة قسم الباطنة وامراض القلب بكلية الطب البشري بالتعاون مع الجمعية المصرية لامراض القلب، تحت عنوان "الجديد في امراض القلب المزمنة".



حضر فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة البيئة وشئون المجتمع، والدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب اطباء سوهاج، والدكتور نبيل فرج استاذ امراض القلب بجامعة عين شمس وممثل الجمعية المصرية لامراض القلب، الدكتور اسامة عرفة رئيس قسم الباطنه ورئيس المؤتمر، والدكتور احمد البغدادي رئيس وحدة القلب بالجامعة ونائب رئيس المؤتمر.



وفي بداية كلمته، رحب الدكتور أحمد عزيز بضيوف المؤتمر الذي تحملوا مشاق السفر ليتبادلوا خبراتهم وعلمهم مع شباب الاطباء، ونقل كل ماهو جديد عن امراض القلب، وذلك من اجل تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمواطنين، مشيدًا بوحدة قسطرة القلب بالمستشفي الجامعي وما تقوم به من خدمات طبية وعلاجية ودورها الهام في انهاء قوائم الانتظار حيث تم الانتهاء من ٢٥٠ حاله قسطرة علاجية حتى الآن.



وأوضح "عزيز" أن المؤتمر يهدف إلى معرفة كيفية التعامل مع أمراض القلب الحادة المزمنه، وايضًا تقديم شرح مبسط لاخر المستجدات التي تم نشرها في مؤتمر الجمعية الاوروبية لامراض القلب والذي انعقد في باريس في بداية شهر سبتمبر الماضي، وذلك لمعرفة كل ماهو جديد في هذا المجال الطبي.



واشار الدكتور حسان النعماني انه شارك في المؤتمر نخبة من اطباء وخبراء القلب من جامعة اسيوط وعين شمس وسوهاج ومعهد القلب القومي، وذلك بحضور عدد كبير من اطباء الباطنة والقلب من مستشفيات وزارة الصحة بسوهاج، مستشفي العام، والمستشفي التعليمي والهلال وغيرها من المستشفيات المركزية المختلفة.



وقال الدكتور احمد البغدادي ان المؤتمر اشتمل علي ثلاثة جلسات علمية ضمت ٨محاضرات ناقشت عدد من الموضوعات الهامه، منها كيفية التعامل مع مرضي الالآم الحاده للصدر التي تواجه اطباء الاستقبال بالمستشفيات، وكذلك امراض السكر المرتبطه بالقلب ومضاعفاتها، وايضًا امراض الدهون وتاثير ارتفاعها علي امراض القلب، الي جانب مناقشة كيفية التعامل مع مرضي قصور الشريان التاجي من حيث الفحوصات وكيفية العلاج.