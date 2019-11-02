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العثور على عشرات المهاجرين داخل شاحنة في فرنسا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:18 م
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الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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عثرت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، على 31 مهاجرا من باكستان مخبئين في شاحنة، جنوبي البلد الأوروبي.

 

وبحسب شبكة فرانس برس، أعلنت النيابة العامة في فرنسا، أن السائق الذي جرى توقيفه ينحدر أيضا من باكستان.

 

وقد عثرت الشرطة البريطانية، على جثث 39 شخصا يعتقد أنهم فيتناميون، داخل شاحنة تبريد في بريطانيا، الشهر الماضي. وكشف ذلك مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

 

وعثر على مجموعة المهاجرين الباكستانيين خلال عملية تفتيش روتينية، على طريق سريع قرب الحدود الإيطالية، الجمعة، وفق المدعين الفرنسيين.

 

وتم تسليم المهاجرين، ومن بينهم ثلاثة مراهقين، إلى السلطات الإيطالية عملا بقواعد الهجرة.

 

وقال مكتب النيابة العامة في نيس، جنوبي شرق فرنسا "سنحاول معرفة إمكان التوصل إلى شبكة كما نفعل في مثل هذه الحالات".

 

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فرنسا داخل شاحنة العثور على عشرات المهاجرين

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