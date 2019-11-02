Advertisements
Advertisements
Advertisements

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW United رابط مباشر مانشستر يونايتد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:15 م
Advertisements
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
Advertisements
 مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-11-2019 في الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق مانشستر يونايتد بفريق بورنموث اليوم السبت في تمام الثانية و النصف عصراً بملعب دون كورت ، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج".

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث اليوم السبت 2-11-2019 في الدوري الإنجليزي ، يقع فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة ، بينما يقع فريق بورنموث في المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط ، و لعب مانشستر يونايتد 10 مباريات فاز في 3 مباريات و خسر في مثلها وتعادل 4 مباريات ، كذلك الأمر بالنسبة لفريق بورنموث .

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث اليوم السبت 2-11-2019 في الدوري الإنجليزي ، يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي تشيلسي بنتيجة 2-1 في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة .


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. يوفنتوس يرد على أنباء التعاقد مع صلاح ويوجه ضربة قاتلة لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يومين

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

ريال مدريد يذبح نجميه

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:36 م

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

01:56 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status