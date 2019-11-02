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البابا فرنسيس: تعلمنا في حياتنا أن نموت من أجل الآخرين

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:13 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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قال البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، إن الثقافة التي تنسى الموت تبدأ في الموت في داخلها، ومن ينسى الموت فقد بدأ يموت منذ الآن.

وأضاف البابا فرنسيس في رسالة الفيديو التي وجّهها للمشاركين في اللقاء العالمي الرابع للشباب الذي تنظّمه في المكسيك "Scholas Occurrentes" و"World Ort"، قائلًا: "تمامًا كما تولد الكلمات من الصمت وتنتهي فيه ليسمح لنا بأن نصغي إلى معانيها هكذا يحصل في الحياة أيضًا".

وتابع فرنسيس شارحًا، أنّه ربما قد يبدو هذا الأمر متناقضًا ولكن الموت هو الذي يسمح للحياة بأن تبقى حيّة.

وأكد أن الخاتمة هي التي تسمح بأن نتمكّن من كتابة الرواية، وبأن نرسم لوحة ما وبأن يتعانق جسدان؛ مضيفًا: لكن تنبّهوا لأن الخاتمة ليست في النهاية فقط وبالتالي ربما علينا أن نتنبّه لكلِّ خاتمة صغيرة في حياتنا اليوميّة، وبالتالي ليس فقط لخاتمة الرواية التي لا نعرف أبدًا متى تنتهي وإنما لكلِّ كلمة في نهاية كلِّ صمت وكل صفحة تمّت كتابتها. 

ولفت إلى أن الحياة المتنبّهة لهذه اللحظة تتحقق بالكامل وتجعل هذه اللحظة تدوم إلى الأبد.

وأشار إلى أنّ الموت يذكّرنا بعدم تمكننا من فهم كل شيء، وبالتالي فهو صفعة قوية لوهمنا بالسلطة والجبروت، مؤكدا بأن الموت يعلّمنا في أن ندخل في علاقة مع السر في حياتنا، وأن هناك منذ الأزل وإلى الأبد من هو حاضر ليعضدنا، قبل وبعد النهاية.
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الكلمات المفتاحية

رسالة الموت والحياة البابا فرنسيس

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