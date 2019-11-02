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تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر (تغطية مباشرة)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:06 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
الفجر الرياضي
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ملعب فيتاليتي يستقبل مباراة مثيرة فى إفتتاح مباريات الدورى الإنجليزى يوم السبت، عندما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف على نظيره بورنموث صاحب الأرض والجمهور، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي فى لقاء سيقوده الحكم كريس كافاناف.

يستضيف ملعب فيتاليتى مباراة قوية بين مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعه ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش.

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعه ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش، على قناة beIN Sport HD 2.

حراسة المرمى : دافيد دى خيا
خط الدفاع : أشلي يونج،هاري ماجواير، لينديلوف، وان بيساكا
خط الوسط : ماكتومناي، فريد، مارسيال، دانييال جيمس، بيريرا
خط الهجوم : ماركوس راشفورد

يتنافس مانشستر يونايتد وبورنموث، خلال اللقاء على تحقيق الفوز بسبب تجقيقهم لنفس عدد النقاط 13 نقطة ولكن يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بينما بورنموث المركز التاسع.


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