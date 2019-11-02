ريال مدريد يذبح نجميه

ينوي ريال مددري الإسباين الاستغناء عن اثنين من لاعبي الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل لضم صفقات جديدة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن إدارة ريال مدريد تنوي التخلص من الثنائي ماريانو دياز وإبراهيم دياز في شهر يناير المقبل حيث سيرحل الأول بشكل نهائي، أما الثاني سيخرج معارًا.

ولم يحصل ماريانو دياز على أي دقيقة للمشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث بات خارج خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بينما إبراهيم دياز العقبة أمامه هي وجود العديد من اللاعبين في نفس مركزه خاصة مع تألق البرازيلي رودريجو جويس.

ورغم رفض الثنائي إبراهيم وماريانو الرحيل في الصيف الماضي، لكنهما قررا إعادة النظر في مستقبلهما خلال يناير المقبل.