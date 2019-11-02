حادث مروع.. إصابة 5 أشخاص في تصادم عدة سيارات بالشرقية

أنقذت العناية الإلهية عدد من الشخاص من كارثة كبيرة كادت تودي بحياة العشرات؛ بعدما وقع حادث تصادم بين عدة سيارات أمام إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات.



وتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية كفر يوسف، دائرة مشتول السوق، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بسبب السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم لمستشفي مشتول السوق العام لتلقي الإسعافات الأولية وتم تحرير محضر بالواقعة.