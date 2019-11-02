Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط شحنة أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل مخزن بالقناطر الخيرية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:07 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
Advertisements
ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية، اليوم السبت، شحنة كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والفاسدة داخل مخزن بمدينة القناطر الخيرية.

وكانت معلومات سرية وردت إلى محمد المحارق رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، من أهالي مدينة القناطر الخيرية، بوجود مخزن للأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، بالمدينة.

وتبين أن المخزن يوجد بمنطقة أرض الكمب، ويمتلكه "م.م. ح"، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة داهمت قوة برئاسة العميد ياسر منصور، رئيس قسم المسطحات بالقناطر الخيرية، المخزن، ولجنة من إدارة التفتيش الصيدلى بالقناطر الخيرية.

وجرى ضبط كميات هائلة من الأدوية مجهولة المصدر، والمدعمة والناقصة من الأسواق، حيث يتم بيعها في السوق السوداء، وأغلبها أدوية مذيبات الجلطات، وغيرها من الأدوية التي تعالج الكثير من الأمراض المزمنة.

كما جرى سحب عينات من المضبوطات لفحصها، وتم تحرير المحضر اللازم للمتهم بإدارة مخزن للأدوية بدون ترخيص، والاتجار في الأدوية دون ترخيص، وتخزين أدوية ناقصة من الأسواق لبيعها في السوق السوداء، وحيازة أدوية تالفة ومنتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى الاتجار في الأدوية المدعمة من قبل الدولة والمحظور تداولها لدى التجار.

وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث اعترف المتهم بأنه كان يقوم بتصدير بعض الأدوية الموجودة في مخزنه إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، بطريقة التهريب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تفتيش صيدلي اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. يوفنتوس يرد على أنباء التعاقد مع صلاح ويوجه ضربة قاتلة لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يذبح نجميه

منذ أقل من نصف ساعة

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

منذ نصف ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يومين

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 11 ساعة

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

منذ أقل من ساعتين

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 21 ساعة

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

القبض على صاحب مخزن لتجميعه سلع غذائية منتهية الصلاحية بالخصوص

ضبط 511 عبوة وأمبول أدوية منتهية الصلاحية في دمنهور

ضبط 39 ألف عبوة أدوية بيطرية مننتهية الصلاحية داخل مخزن بكفر الشيخ (صور)

ضبط صاحب مصنع لتعبئة زيت طعام من سلع مجهولة المصدر بالقناطر الخيرية

ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية محظورة التداول قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

ضبط طن ونصف محاصيل زراعية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالموسكى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:36 م

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

01:56 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status