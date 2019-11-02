ضبط شحنة أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل مخزن بالقناطر الخيرية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية، اليوم السبت، شحنة كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والفاسدة داخل مخزن بمدينة القناطر الخيرية.



وكانت معلومات سرية وردت إلى محمد المحارق رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، من أهالي مدينة القناطر الخيرية، بوجود مخزن للأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، بالمدينة.



وتبين أن المخزن يوجد بمنطقة أرض الكمب، ويمتلكه "م.م. ح"، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة داهمت قوة برئاسة العميد ياسر منصور، رئيس قسم المسطحات بالقناطر الخيرية، المخزن، ولجنة من إدارة التفتيش الصيدلى بالقناطر الخيرية.



وجرى ضبط كميات هائلة من الأدوية مجهولة المصدر، والمدعمة والناقصة من الأسواق، حيث يتم بيعها في السوق السوداء، وأغلبها أدوية مذيبات الجلطات، وغيرها من الأدوية التي تعالج الكثير من الأمراض المزمنة.



كما جرى سحب عينات من المضبوطات لفحصها، وتم تحرير المحضر اللازم للمتهم بإدارة مخزن للأدوية بدون ترخيص، والاتجار في الأدوية دون ترخيص، وتخزين أدوية ناقصة من الأسواق لبيعها في السوق السوداء، وحيازة أدوية تالفة ومنتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى الاتجار في الأدوية المدعمة من قبل الدولة والمحظور تداولها لدى التجار.



وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث اعترف المتهم بأنه كان يقوم بتصدير بعض الأدوية الموجودة في مخزنه إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، بطريقة التهريب.