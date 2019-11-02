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شووت PlUs مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-11-2019 في الدوري الإنجليزي
السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:01 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-11-2019 في الدوري الإنجليزي، يلتقي نادي مانشستر يونايتد امام بورنموث بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 بملعب دين كورت ضمن منافسات الجولة الـ11
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 2-11-2019 في الدوري الإنجليزي، و يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطه بينما جاء بورنموث في المركزالتاسع بنفس عدد النقاط.
ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي تشيلسي بنتيجة 2-1 في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة .
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