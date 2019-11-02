عاجل.. أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في مصر

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، عن أسعار تذاكر البطولة الاي إقتربت من الإنطلاق.





تذاكر مباراة الإفتتاح بين مصر ومالي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020





أعلنت اللجنة المنظمة عن أسعار تذاكر مباراة الافتتاح يوم 8 نوفمبر بين مصر مع مالي ومباراة نفس اليوم التي ستجمع الكاميرون مع غانا، 350 جنيه (22 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولار) والدرجة الأولى 150 جنيه (9.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 75 جنيه ( 5دولار) والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).





وجاءت مباريات غانا مع مصر ومالي مع الكاميرون يوم 11 نوفمبر، ومصر مع الكاميرون يوم 14 نوفمبر، ومباراتي الدور الثاني يوم 19 نوفمبر على النحو التالي: 250 جنيه (16 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار) والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه ( 3دولار) والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).





بينما تم تحديد أسعار واحدة لمباريات نيجيريا مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا مع زامبيا





يوم السبت 9 نوفمبر، وأيضاً كوت ديفوار مع جنوب إفريقيا وزامبيا مع نيجيريا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ومالي مع غانا يوم الخميس 14 نوفمبر ونيجيريا مع جنوب أفريقيا وكوت ديفوار مع زامبيا الجمعة 15 نوفمبر، على النحو التالي: 200 جنيه (13 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).



