البرلمان العربي يشدد على ضرورة تطبيق اتفاقية ستوكهولم في اليمن

أكد البرلمان العربي، الهيئة التشريعية لجامعة الدول العربية، على الحاجة إلى تحميل ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران مسؤولية اتفاقية ستوكهولم، والمعروفة باسم اتفاقية الحديدة لوقف إطلاق النار التي توسطت فيها الأمم المتحدة، كما تخلت عن اضطهاد الحوثيين ضد المشرعين.



وقال البرلمان في بيان صدر في القاهرة: "اتفاقية ستوكهولم هي عنصر أساسي في عملية السلام في اليمن، وثعلى جميع الأطراف تنفيذها". وأضافت أنه يجب على الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها.



وبحسب البيان، يجب على الحوثيين إطلاق سراح المختطفين والأشخاص قيد الإقامة الجبرية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ورفع الحصار عن تعز.



وأكد البرلمان أنه يتابع عن كثب التطورات على الساحة اليمنية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.



لقد مر أكثر من عشرة أشهر منذ التوقيع على اتفاقية استكهولم، ولكن دون نتائج ملموسة بسبب التعنت الحوثي في تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2451 و2452.



وأكد البرلمان العربي أن السلام في اليمن يمكن تحقيقه من خلال حل سياسي قائم على الخليج. المبادرة وآلياتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصةً القرار 2216 لعام 2015.



كما أكدت من جديد موقفها الراسخ في دعم حكومة عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين.



كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إجبار ميليشيات الحوثيين على احترام التزاماتهم تجاه اتفاق استكهولم.



كما أدان البرلمان العربي الحوثيين لاستيلاءهم على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب اليمني و34 نائبا حضروا الجلسات البرلمانية التي عقدت في مدينة سيون في أبريل.

