Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان العربي يشدد على ضرورة تطبيق اتفاقية ستوكهولم في اليمن

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
أكد البرلمان العربي، الهيئة التشريعية لجامعة الدول العربية، على الحاجة إلى تحميل ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران مسؤولية اتفاقية ستوكهولم، والمعروفة باسم اتفاقية الحديدة لوقف إطلاق النار التي توسطت فيها الأمم المتحدة، كما تخلت عن اضطهاد الحوثيين ضد المشرعين.

وقال البرلمان في بيان صدر في القاهرة: "اتفاقية ستوكهولم هي عنصر أساسي في عملية السلام في اليمن، وثعلى جميع الأطراف تنفيذها". وأضافت أنه يجب على الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها.

وبحسب البيان، يجب على الحوثيين إطلاق سراح المختطفين والأشخاص قيد الإقامة الجبرية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ورفع الحصار عن تعز.

وأكد البرلمان أنه يتابع عن كثب التطورات على الساحة اليمنية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

لقد مر أكثر من عشرة أشهر منذ التوقيع على اتفاقية استكهولم، ولكن دون نتائج ملموسة بسبب التعنت الحوثي في تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2451 و2452.

وأكد البرلمان العربي أن السلام في اليمن يمكن تحقيقه من خلال حل سياسي قائم على الخليج. المبادرة وآلياتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصةً القرار 2216 لعام 2015.

كما أكدت من جديد موقفها الراسخ في دعم حكومة عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين.

كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إجبار ميليشيات الحوثيين على احترام التزاماتهم تجاه اتفاق استكهولم.

كما أدان البرلمان العربي الحوثيين لاستيلاءهم على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب اليمني و34 نائبا حضروا الجلسات البرلمانية التي عقدت في مدينة سيون في أبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليمن البرلمان العربي اتفاق ستوكهولم

أخبار تهمك

"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يومين

عاجل.. يوفنتوس يرد على أنباء التعاقد مع صلاح ويوجه ضربة قاتلة لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

منذ 35 دقيقة

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يذبح نجميه

منذ نصف ساعة

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 13 ساعة

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية اليمني: وقف إطلاق النار في الحديدة سيبدأ منتصف ليل الثلاثاء

غدًا.. وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية يدخل حيز التنفيذ

فرنسا: ندعم كل الجهود المبذولة للحل في اليمن

"السعدي": : رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار في الحديدة قدم اعتذارا عن مهمته

سفير الإمارات: يمكن للاتحاد الأوروبي إقناع إيران بوقف تهريب الأسلحة للحوثيين

قرقاش: التحالف مستعد لاستخدام قوة محسوبة بدقة لدعم اتفاق الحديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:36 م

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

01:56 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status