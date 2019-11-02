التفاصيل الكاملة لأول عملية إرهابية لـ"داعش" بعد مقتل أبو بكر البغدادي

شهد الأسبوع الماضي، عملية قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي"، بعد أن شنت القوات الأمريكية، غارة جوية استهدفت معقل زعيم التنظيم، قرب قرية "بريشا" فى إدلب السورية، عقب موافقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العملية.





وذكر "المرصد السورى" أن القوة الأمريكية التى هاجمت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى كانت تحاول اعتقاله حيا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.





وأوضح "المرصد"، أن 8 طائرات مروحية أقلعت من شمال شرق حلب في الساعة 12 و30 دقيقة عند منتصف الليل الماضى، رافقتها طائرة حربية شنت غارة على مخبأ البغدادى، واشتبكت مع عناصر متحصنة فى منزل قرب منطقة غرب قرية باريشا في إدلب".





ومنذ الدقائق والساعات الأولى على تردد الأنباء عن مقتل " البغدادي"، ظل مقاتلوه وأنصاره في "الولايات" المختلفة في حالة من التخبط والارتباك ظهرت بشكل جلي عبر قنوات التنظيم "الرقمية" على شبكة الإنترنت، مكتفية بتوجيه واحد وهو بضرورة عدم الاستسلام إلى "الإشاعات".





واقتصرت حسابات أنصار "داعش" عبر تطبيق "التليغرام" الذي سبق أن تحولت إليه أنشطة التنظيم وباتت وسيلته الإعلامية الرسمية مع نهاية العام 2015 بالحث على الالتزام بتوجيه "أبو بكر البغدادي" في كلمته الصوتية الأخيرة، وبشر الصابرين"، التي شدد فيها على عدم تداول أي أنباء صادرة عن غير مؤسسات التنظيم الإعلامية الرسمية وهي "الفرقان" ومؤسسة "ناشر" ووكالة "أعماق" الإخبارية.





زعيم جديد للتنظيم

ومنذ عدة أيام، أعلن تنظيم داعش أنه عيَن المدعو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيماً جديداً للتنظيم خلفاً لأبو بكر البغدادي.





وأكد تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) الخميس "31 أكتوبر"، في تسجيل صوتي نشرته حسابات للتنظيم الإرهابي على تطبيق "تلغرام" مقتل زعميه أبي بكر البغدادي في أعقاب غارة أمريكية مطلع الأسبوع.





وأعلن "داعش" تعيين خلف للبغدادي قال التسجيل الصوتي إنه يدعى أبا إبراهيم الهاشمي القرشي.





ولم يقدم التنظيم تفاصيل وافية حول الزعيم الجديد ولم تنشر أية صورة له، لكنه وصفه بأنه "شخصية بارزة في الجهاد" حيث كان مقاتلاً مخضرماً حارب الولايات المتحدة في السابق.





ويعد ذلك الاسم مجهولاً للمراقبين ولأجهزة الاستخبارات، ولم تعرف الهوية الحقيقية للرجل حيث استخدام الألقاب والأسماء المستعارة هو نهج التنظيمات الإسلامية المتشددة والحركات المسلحة، والألقاب المستخدمة تتضمن عادة النسب والانتماء القبلي.





أول عملية بعد تعيين القائد الجديد

وفي خطوة جديدة للتنظيم يرغب فيها إثبات أنه عاد ليستأنف نشاطه الإرهابي، شن مسلحون تابعون لتنظيم داعش هجوماً إرهابياً على نقطة تفتيش بالعراق، في أول عملية بعد تعيين زعيم التنظيم الجديد "أبو إبراهيم القرشي" خلفاً لأبو بكر البغدادي.





وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان لها أمس الجمعة، إن عناصر من داعش شنوا هجوماً على نقطة تفتيش للجيش العراقي شمالي بغداد





وأضاف البيان أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة 5 آخرين، موضحاً أن المسلحين استخدموا في العملية أسلحة خفيفة وعبوتين ناسفتين عندما هاجموا نقطة تفتيش



