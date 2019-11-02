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عاجل.. مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالشرقية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
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لقيت سيدة مصرعها فيما أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق "كفر صقر- أولاد صقر" مفارق سنجها، وتم إخطار نيابة كفر صقر، والتي صرحت برئاسة محمد مطر، مدير نيابة كفر صفر، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبئهة جنائية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق " كفر صقر – أولاد صقر" مفارق سنجها.

وتبين من التحريات الأولية، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك وتوك وسقوط السيارة في مياه بحر مويس، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص، وبالعرض على النيابة العامة صرحت برئاسة محمد مطر، مدير نيابة كفر صفر، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبئهة جنائية.
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مصر سيدة توك توك الشرقية اخبار

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