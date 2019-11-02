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وفد رفيع المستوى يزور تنزانيا لمتابعة مراحل تنفيد سد روفيجى الذي ينفذه التحالف المصري

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:54 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام وفد مصرى رفيع المستوى، برئاسة اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء عبدالفتاح الخرسة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات والإيواء، بزيارة دولة تنزانيا، لتفقد مشروع إنشاء سد ومحطة يوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة 2115 ميجاوات على نهر روفيجي بمنخفض ستيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، والذى يُنفذه التحالف المصرى المكون من شركتى المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة 2.9 مليار دولار.

وأكد اللواء محمود نصار، أن تلك الزيارة تأتى للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، الذى توليه القيادة السياسية المصرية اهتماماً كبيراً ومتابعة دورية، لما يمثله من أهمية كبرى لأشقائنا فى دولة تنزانيا، موضحاً أن الزيارة كانت برفقة الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزانى، والمسئولين المعنيين بدولة تنزانيا، والسفير محمد أبوالوفا، سفير مصر بدولة تنزانيا، ومجلس إدارة التحالف المصرى، حيث أشاد وزير الطاقة التنزانى بمستوى تنفيذ المشروع منذ بدايته فى 15 ديسمبر 2018 خلال فترة تجهيز الموقع والبدء فى أعمال الإنشاءات الأساسية، والتزام التحالف بعقد المشروع والمخطط الانتهاء منه فى يونيو 2022.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 131 متراً، بسعة تخزينية حوالى 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هى الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات/ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت  إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن المشروع يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ ونفق بطول 660 متراً لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.




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سد روفيجى تنزانيا الاقتصاد المصري اليوم الاقتصاد التنزانى اخبار الاقتصاد المصري اليوم

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