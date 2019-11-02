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حكام مباريات اليوم في الجولة التاسعة من الدوري السعودي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:57 م
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النصر
النصر
أميرة فطيم
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباريات اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


مباراة العدالة ضد الحزم

يواجه فريق العدالة نظيره الحزم، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ويدير اللقاء تحكيميا؛ الكرواتي إيجور باجاك "حكم ساحة"، ويعاونه الصربي ميلوفان ريستيك، داليبور دورديفيتش، وسلطان الحربي "حكم رابع"، والكرواتي جوران جابريلو "حكم فيديو"، وتوميسلاف بيتروفيك "مساعد حكم فيديو".


ويحتل الحزم المركز السادس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

مباراة التعاون ضد الشباب

ويستضيف التعاون نظيره الشباب، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، ويدير اللقاء تحكيميا؛ البرتغالي هوغو ميجيل "حكم ساحة"، ويعاونه روي لينكينو، إيغناسيو ألميدا، وماجد الشمراني "حكم رابع"، والبرتغالي آرتور سواريس "حكم فيديو"، واليوناني لازاروس ديميترباديس "مساعد حكم فيديو".


يحتل الشباب المركز الثالث من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة فيما يتواجد نظيره التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

مباراة النصر ضد أبها

يستضيف النصر نظيره فريق أبها، اليوم السبت، على ملعب "الملز"، في تمام الساعة السادسة والخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، ويدير اللقاء تحكيميا؛ المجري فيكتور كاساي "حكم ساحة"، ويعاونه جورجي رينج، فينسيل توث، وتاماس بوجنار "حكم رابع"، واليوناني تاسيوس سيديروبولوس "حكم فيديو"، كوستاراس بوليكنوريس "مساعد حكم فيديو".


ويحتل النصر المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد أبها في المركز في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

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حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي النصر الدوري السعودي اخبار الرياضة

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