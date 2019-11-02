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إصابة مدنيين في اشتباكات بين القوات الأفغانية و"طالبان" في باكتيا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:41 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قال مكتب الحاكم المحلي، اليوم السبت، إن الاشتباكات بين القوات الأفغانية وأعضاء طالبان في مقاطعة بكتيا بشرق البلاد أسفرت عن وقوع إصابات بين المدنيين وضباط الشرطة والمسلحين.

وأضاف المكتب: "وقع اشتباك بين القوات الأفغانية والمسلحين في قرية شاجاي في منطقة أريوب زازي في باكتيا".

وذكر شهود العيان، أنهم شاهدوا رجال شرطة محليين وامرأة وطفل صغير بين المصابين خلال المصادمات.

وأكد عبد الله حسرات، المتحدث باسم حاكم باكتيا، أن "اثنين من المسلحين وثلاثة من رجال الشرطة المحليين وامرأة أُصيبوا وانتهى الاشتباك".

لم يتم تقديم تفاصيل أخرى حتى الآن.

وقد قُتل تسعة طلاب في انفجار وقع في ولاية تخار شمال شرق أفغانستان، كما ذكرت وكالة أنباء بجواك، اليوم السبت، على موقع "تويتر".

وذكرت الوكالة، أن الانفجار وقع صباح اليوم السبت، في حي درقاد عندما كان الأطفال يذهبون إلى المدرسة.

لم يتم تقديم تفاصيل أخرى حتى الآن.

في أكتوبر، وقع انفجاران في المسجد الواقع في منطقة جو دارا في منطقة هوسكا مينا خلال صلاة الجمعة. قتل 62 شخصًا على الأقل.

وأفاد مسؤولون محليون، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن "الانفجارات التي وقعت في مسجد بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 62 مصليا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين".

وصرح عطاء الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن متفجرات زرعت داخل المسجد الواقع في منطقة جاودارا، وانهار سقف المسجد بالكامل.

وقال سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في إقليم ننكرهار، إن "أكثر من 100 آخرين أصيبوا وتوقع زيادة عدد الضحايا.

وفي سياق متصل، قال مالك محمدي جول شينواري، وهو من شيوخ قبائل المنطقة إن المسجد بأكمله انهار، وأضاف "ما رأيت بعيني كان مشهدا يفطر القلب"، مشيرا إلى أن 32 جثة وعشرات المصابين نقلوا من موقع الانفجارات.

وفي 27 أكتوبر، أعلن رئيس المركز الصحفي لفيلق الجيش الوطني الأفغاني حنيف رضائي، مقتل ثمانية أطفال، بسبب انفجار لغم كان قد زرعه إرهابيون في الطريق بالقرب من منزلهم في مقاطعة باشتون كوت بإقليم فارياب شمال غربي أفغانستان.

وقال رضائي لوسائل إعلام روسية: "كان هناك ثمانية أطفال صغار يلعبون بالقرب من منزلهم، حيث انفجر لغم زرعه إرهابيون على الطريق" ، مضيفًا أن طفلاً آخر أصيب بجروح وتم نقله إلى المستشفى.

ووفقا لوسائل إعلام محلية تم القضاء على 53 مسلحًا على الأقل في شمال غربي أفغانستان في مقاطعة فارياب.

وذكر تقرير للأمم المتحدة قبل أيام أن عدد القتلى والمصابين في حرب أفغانستان بين شهري يوليو، وسبتمبر بلغ 4313 مدنيا.
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كابول طالبان حركة طالبان باكتيا القوات الافغانية الشرطة الافغانية افغانسان

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