Advertisements
Advertisements
Advertisements

لماذا أطلقت واشنطن على عملية قتل البغدادي اسم كايلا مولر؟

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
قال والدا كايلا مولر، الأمريكية البالغة من العمر 26 عامًا والتي اختطفتها داعش وقتلت في عام 2015، يوم الأربعاء وأن قرار تسمية العملية الطموحة التي قتلت زعيم داعش، أبو بكر البغدادي على شرف ابنتهما كان "هدية مذهلة."

وسافرت مولر، التي وصفتها عائلتها بأنها "إنسانية مخلصة"، إلى تركيا في عام 2012 وعبرت الحدود إلى سوريا، في مهمة لمساعدة الذين يفرون من الحرب الأهلية في البلاد. كانت تغادر مستشفى تديره جمعية أطباء بلا حدود الخيرية في مدينة حلب السورية عندما اختطفت في أغسطس 2013.

وخلال حديثه مع "اليوم" على قناة إن بي سي نيوز، انفتح آباء مولر، كارل ومارشا مولر، عن خسارتهم وأقروا أنه كان من الصعب التعبير عن شعورهم تجاه خبر وفاة البغدادي.

حيث قال والد مولر، أنا سعيد لأن الشخص الشرير قد رحل". مضيفًا، إذا كنت هناك أحد وهذا الرجل فعل ما فعله بكايلا، ثم يتم القضاء عليه، كيف سيكون شعورك؟"

وقالت والدة مولر عن المهمة التي سميت على اسم ابنتهما: "لقد كانت هذه مجرد هدية رائعة لكايلا".

وفي عام 2016، قدم المدعون الاتحاديون مزيدًا من التفاصيل حول الإساءات التي قيل إن مولر عانى منها في الأسر عندما اتهموا امرأة عراقية بلعب دور في سجن مولر. نسرين أسعد إبراهيم بحر أخبرت عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مولر وغيرها من الأسرى كانوا محتجزين في غرف مغلقة وفي بعض الأحيان مكبل اليدين.

في فبراير 2015، زعم تنظيم داعش، أن مولر قد قُتلت عندما قصفت طائرة مقاتلة أردنية المبنى الذي كانت محتجزة فيه. وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن شكوكهم بشأن هذا الادعاء، في حين أنكرت الحكومة الأردنية أن غاراتها الجوية قتلت الرهينة الأمريكية.

والتفاصيل الدقيقة المحيطة بوفاة مولر ومكان وجود جسدها غير واضح، حيث قال والداها انهما كان لديهما أمل ضئيل في أنها ربما لا تزال على قيد الحياة.

وتوفي أبو بكر البغدادي، قائد داعش خلال عملية عسكرية أمريكية في سوريا.

في تصريحات للرئيس ترامب واصفًا بالتفصيل العملية التي قتلت البغدادي، قائلًا إنه "مات كالكلب" وأنه فجر نفسه في "نفق مسدود".

تحدث مستشار الأمن القومي، روبرت سي. أوبراين، في حديث إلى شبكة إن بي سي، عن البغدادي بأنه "إرهابي وحشي وشرير" وقال إن الولايات المتحدة قدمت أخيرًا رجلًا له تاريخ من قتل الأمريكيين، بمن فيهم الصحفيون جيمس فولي. وستيفن سوتلوف.

وقالت أوبراين، التي وصفت مولر بأنها "أميركية شابة عظيمة"، إن الجنرال مارك أ. ميللي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، هو الذي قرر تسمية العملية التي قتلت البغدادي خلفها.

وفي حديث إلى جمهورية أريزونا، امتدح والدا مولر طريقة تعامل ترامب مع الغارة وعبروا عن أملهم في أن يتمكنوا في يوم من الأيام من معرفة المزيد عما حدث لابنتهم.

وقالت مارشا والدة مولر للصحيفة، ما زلت أريد أن أعرف، أين كايلا؟ مضيفةً، "ما الذي حدث لها حقًا، وما الذي لم يتم إخبارنا به؟ ما زلت أقول أن كايلا يجب أن تكون هنا، وإذا كان أوباما حاسمًا مثل الرئيس ترامب، فربما كانت ستكون كذلك." لقد انتقد مولر إدارة أوباما في الماضي.

وقال والد مولر، وهو يصف محنة ابنته على أيدي داعش: "كانت محتجزة في العديد من السجون. كانت محتجزة في الحبس الانفرادي. لقد تعرضت للتعذيب. لقد تم تخويفها. لقد اغتصبت من قبل البغدادي نفسه".

أثناء وجودها في الأسر، صاغت مولر خطابًا لعائلتها يحثهم فيها على عدم ترك وضعها يثقل كاهلهم. وكتبت قائلة "لا أريد أن تكون مفاوضات إطلاق سراحي واجبك"، مضيفة: "أعلم أنكم تريدون أن أبقى قويةً. هذا هو بالضبط ما أقوم به.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن مقتل البغدادي كايلا مولر الاهلي الإرهاب ابرا

أخبار تهمك

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ حوالي 4 ساعات

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. يوفنتوس يرد على أنباء التعاقد مع صلاح ويوجه ضربة قاتلة لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يذبح نجميه

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

منذ 35 دقيقة

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

منذ أقل من ساعتين

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يومين

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 22 ساعة

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ترامب يكشف تفاصيل عملية مقتل أبو بكر البغدادي

"قتل الأبرياء في مصر وعملية مقتله سرية".. ماذا قال "ترامب" عن أبو بكر البغدادي؟

مستشار الأمن الأمريكي يعلن اسم عملية قتل "البغدادي"

ماذا ستفعل أمريكا بـ"جثة البغدادى المشوهة"؟

لهذا السبب أطلقت أمريكا على عملية قتل البغدادي اسم "كايلا مولر"

مستشار أمريكي يوضح كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:36 م

مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

01:56 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status