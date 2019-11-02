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أوباميانج يقود التشكيل المتوقع لأرسنال أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:42 م
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ارسنال ضد وولفرهامبتون
ارسنال ضد وولفرهامبتون
محمد جمال
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يستضيف ملعب الإمارات معقل الجانرز مباراة قوية بالدوري الإنجليزي، عندما يحل فريق وولفرهامبتون ضيفا ثقيلا علي نظيره أرسنال صاحب الأرض والجمهور، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، تحت قيادة الحكم مايكل أوليفير.

ويسعي أرسنال للفوز خلال اللقاء بعدما تراجع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي للمركز الخامس بعد النتائج المتذبذبة خلال الجولتين الماضيتين والتى شهدها الفريق بخسارة أنام شيفيليد يونايتد ثم تعادل أمام كريستال بالاس.

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب الإمارات مباراة أرسنال وولفرهامبتون في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات والرابعة بتوقيت جرينتش، ضمن مباريات الجولة ال 11 من البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
تقام مباراة أرسنال وولفرهامبتون في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات والرابعة بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى : لينو
خط الدفاع : تشامبيرس، باباستاثوبولوس، دافيد لويز، كولاسيناك
خط الوسط : بيبي، جوندوزي، شاكا، سيبايوس
خط الهجوم :أوباميانج، لاكازيت

ترتيب أرسنال وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة وكان قد تعادل خلال المباراة الأخيرة بالدوري أمام كريستال بالاس بينما فريق وولفرهامبتون يحتل المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة.

وكان أرسنال قد ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزيه علي يد ليفربول بعد الخسارة بركلات الترجيح في مبلراة ماراثونية انتهت بالتعادل الإيجابي 5_5.

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