التحفظ على 6 ألاف و710 علبة سجائر تونسية قبل تهريبها

تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّةوالماليّة بإدارة الشرطة العدليّة من حجز كميات هامّة من علب السجائر تونسيّة الصنع تتمثل في 6710 علبة مختلفة الأنواع بقيمة ماليّة جملية تفوق الـ 50 ألف دينار كان صاحبها يعتزم بيعها خارج مسالك التوزيع القانونيّة، كما تمّ حجز مبالغ ماليّة من العملة التونسيّة قدره 10815 دينارا ومبلغا ماليا من العملة الأجنبيّة قدره 850 "أورو".



