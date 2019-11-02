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التحفظ على 6 ألاف و710 علبة سجائر تونسية قبل تهريبها

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:39 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّةوالماليّة بإدارة الشرطة العدليّة من حجز كميات هامّة من علب السجائر تونسيّة الصنع تتمثل في 6710 علبة مختلفة الأنواع بقيمة ماليّة جملية تفوق الـ 50 ألف دينار كان صاحبها يعتزم بيعها خارج مسالك التوزيع القانونيّة، كما تمّ حجز مبالغ ماليّة من العملة التونسيّة قدره 10815 دينارا ومبلغا ماليا من العملة الأجنبيّة قدره 850 "أورو".

بمراجعة مع النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس، أذنت بإحالة المحجوز على الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد وحجز رخص التزوّد وإبقاء المظنون فيهم بحالة سراح.
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