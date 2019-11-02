بسب الإهمال.. سولاف درويش تتقدم ببيان عاجل ضد وزيرة الصحة

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن إهمال مستشفى قليوب المركزي.





وأوضحت درويش، أنها تقدمت ببيانات عاجلة سابقة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب الإهمال الجسيم الذي يضرب المستشفى، ولكن حتى الآن لا يوجد تحرك من قبل المسئولين، ومازال الإهمال يسود ويتجول داخل مستشفى قليوب المركزي، لافتة إلى أن المتضرر الوحيد من هذا الإهمال المتفشي داخل المستشفى هو المواطن الذى لا يلاقى خدمة أو اهتمام.



