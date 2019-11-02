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إنتشال جثة عامل من تحت الأنقاض بعد سقوط حجارة بعين مذاكر
السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:52 م
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مروى الجلاصي
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إنتشلت قوات الحماية المدنية بالنفيضة، اليوم السبت، جثّة العامل الثاني الذي بقي عالقا تحت الأنقاض بعد انهيار جزء من جبل بمقطع للحجارة بمنطقة عين مذاكر من معتمدية النفيضة بولاية سوسة أمس.
وحسب الناطق الرسمي للحماية المدنية معز تريعة، أنّ الضحية يدعى جمال بن عمر (51 سنة) أصيل ولاية زغوان.
وأضاف أنه، في المقابل تم إنقاذ العامل الثاني منير العيدودي البالغ من العمر 36 سنة فجر السبت (في حدود الساعة الواحدة ليلا)، وهو في حالة صحية جيّدة.
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