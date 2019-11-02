خطوة جديدة من ميسي وسواريز تشعل أزمة مع جريزمان

فجرت تقارير صحفية فرنسية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاقة الفرنسي أنطوان جريزمان مع زميليه في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز.





صحيفة فرنسية: جريزمان يتعرض للتجاهل من ميسي وسواريز





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت: "مصدر مرموق من داخل برشلونة أكد لصحيفتنا أن سواريز و ميسي يتجاهلا أنطوان جريزمان".

وتابعت: "الأرجنتيني ميسي وصديقه سواريز لليوم متأثرين من قرار جريزمان رفض برشلونة قبل أن يضمه البارسا في الصيف القادم.





وكان برشلونة تعاقد مع جريزمان قادما من صفوف اتليتكو مدريد بعد أن دفعت إدارة البارسا 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.





ويبدو أن إرنيستو فالفيردي استقر على الدفع بتشكيلته المعتادة مع عودة الفرنسي أنطوان جريزمان الذي لازم الدكة في المباراة الأخيرة أمام بلد الوليد والتي انتهت بفوز البلوجرانا بخمسة أهداف مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: تير شتيجن .

في خط الدفاع : نيسلون سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا .

في خط الوسط : فرانك دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيدال .

في خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان .





